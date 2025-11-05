“Hito fundamental”: más de 1.300 niñas y niños de Chile entregan propuestas a candidatos presidenciales y parlamentarios

Con una exitosa convocatoria y una emotiva entrega del informe que recoge las voces de miles de niños a las candidaturas presidenciales y parlamentarias, culminó el proyecto Multiplicar las Voces en el HUB de Fundación Colunga.

La iniciativa tuvo como propósito crear espacios reales de participación infantil, recogiendo ideas, inquietudes y propuestas sobre el país que habitan y sueñan construir. Durante el proceso, los niños y niñas participaron en 152 Encuentros de Creación y Diálogo.

El proyecto, liderado por la Fundación Momento Ciudadano, patrocinado por la Defensoría de la Niñez y realizado en colaboración con Fundación Colunga, la oficina chilena de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), World Vision Chile y Fundación Arcor, tiene un objetivo fundamental: abrir espacios significativos de participación e incidencia para niños y niñas, permitiéndoles expresar sus opiniones sobre los temas que les afectan directamente sobre el futuro de Chile.

El punto cúlmine del hito fue la entrega del Reporte “Voces que Inciden” a las candidaturas presidenciales y parlamentarias presentes. En él se entregó de forma simbólica un resumen de los resultados del informe a las representantes de las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara, por otra parte, se hicieron presentes en el evento las candidaturas de Isidora Alcalde, Ariel Mateluna, Tatiana Urrutia, Marco Velarde, Constanza Schönhaut, Catalina Valenzuela y Hernán Palma.

El director ejecutivo de Fundación Momento Ciudadano, Rodrigo Mayorga, destacó que “la entrega del reporte “Voces que Inciden” a candidaturas presidenciales y parlamentarias es un hito fundamental, pero no es un punto de llegada sino un inicio“.

“Porque ahora, toca que los y las tomadoras de decisiones presentes y futuros puedan responder a estos niños y niñas y decirles: “los hemos escuchado y esto haremos” o “sabemos que quieren esto, pero no lo haremos por tales y cuáles razones”, agregó.

Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, explicó que “desde la Defensoría de la Niñez hemos apoyado este proyecto, creemos que es el camino correcto para encontrar una buena sinergia entre lo que los propios niños y niñas quieren para el país, y lo que creen y proponen los adultos".

“Por eso esperamos que este Informe Final sea considerado por los tomadores de decisiones, por las y los candidatos presidenciales, pero también los que postulan al Congreso”, añadió.

Las voces recogidas en el reporte no solo contienen un profundo deseo por construir un país inclusivo, seguro y en armonía con la naturaleza. Los niños y niñas imaginaron un Chile donde nadie quede fuera, donde exista respeto por las diferencias de género, cultura y capacidades, y donde las escuelas y espacios públicos acojan la diversidad.

También plantearon la importancia de vivir en entornos seguros y saludables, con calles limpias, viviendas dignas, transporte accesible y barrios sin violencia ni drogas. En materia ambiental, expresaron su anhelo por ríos limpios, árboles, aire puro y animales protegidos, promoviendo el reciclaje y el uso de energías limpias.

Finalmente, destacaron la necesidad de escuelas mejor equipadas, jornadas más cortas, acceso equitativo a salud y cultura, y más oportunidades para ser escuchados en las decisiones que afectan su vida cotidiana.