Hizo yoga mientras era interrogada: las inquietantes actitudes de Trinidad Cruz-Coke tras el homicidio de su hermano y sobrinos

La investigación por el triple homicidio que conmocionó a La Reina el pasado 18 de octubre sumó un nuevo y sorprendente capítulo. La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo asesinado Eduardo Cruz-Coke y tía de los mellizos de 17 años también víctimas del crimen, fue incorporada como imputada en la causa.

La mujer, esposa del principal acusado Jorge Ugalde, enfrenta sospechas de haber tenido algún grado de participación en el crimen que la fiscalía describe como “planificado con alevosía y premeditación”, presuntamente motivado por una disputa familiar por herencias.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los investigadores —y de la opinión pública— son los inquietantes comportamientos que Trinidad Cruz-Coke mostró tras la tragedia.

Según informó Chilevisión, durante su interrogatorio con la policía, el cual se habría llevado a cabo antes de estar bajo la lupa de investigación, la mujer realizó ejercicios de yoga en plena declaración, argumentando un dolor de espalda. Este inusual gesto fue interpretado por los funcionarios como una actitud de frialdad y desconexión emocional frente a los hechos que se investigaban.

Otro detalle que despertó suspicacias fue su ausencia en el funeral de su hermano y sus sobrinos. Amigos cercanos al fotógrafo, como Freddy González, señalaron que esa decisión resultó “extraña y difícil de entender”, considerando el vínculo familiar y la conmoción que generó el crimen.

La Fiscalía Oriente confirmó que, aunque Cruz-Coke aún no ha sido formalizada, se encuentra bajo investigación activa. “No podemos descartar la participación de nadie. Hay diligencias en curso que podrían determinar si tuvo una coautoría o participación intelectual en los hechos”, indicó la fiscal jefa de Género, Carolina Remy-Maillet.

El móvil, según los antecedentes, estaría vinculado a una sociedad familiar creada en 2014, propietaria de terrenos y viviendas en Santiago y La Reina. La negativa de Eduardo Cruz-Coke a vender una de esas propiedades habría generado una escalada de tensiones que culminó en el brutal ataque.

Mientras Ugalde permanece en prisión preventiva, la figura de su esposa sigue rodeada de incógnitas, marcadas por actitudes que los investigadores califican como “desconcertantes” en el contexto de una tragedia familiar que aún estremece a La Reina.