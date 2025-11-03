Plaza Sésamo llega a Netflix: fecha de estreno, nuevos personajes y grandes cambios en su temporada 56

Hace ya unos meses te contamos que Plaza Sésamo, uno de los programas infantiles más populares a nivel global, tendrá un nuevo hogar: Netflix.

Tras un tiempo de especulaciones y rumores, hoy ya está todo confirmado y a falta de días para el debut del clásico título en el catálogo de ‘La Gran N’ con su temporada 56.

A pesar de que la serie mantendrá su esencia educativa y aspectos claves, llegarán algunos cambios en el formato y nuevas aventuras.

El regreso incluye una historia central de 11 minutos, superando los nueve minutos de la temporada anterior, así como nuevos segmentos junto con los clásicos favoritos.

En el primer episodio, Elmo, Abby y Zoe compiten en tres tipos de carreras acompañados por el campeón de NASCAR Bubba Wallace como invitado especial comentando desde la línea lateral.

La narrativa resalta una enseñanza para los pequeños: Elmo inicialmente se desanima al no ganar, hasta que descubre que no ha almorzado y por eso tiene poca energía, enfatizando la importancia de una comida adecuada.

Sal Pérez, productor ejecutivo, señala: “En la historia de Plaza Sésamo, siempre nos hemos reinventado de alguna manera en nuestros últimos 56 años. Siempre estamos buscando formas de modernizar, de hacer que el aspecto y la sensación del programa sean realmente atractivos para los niños de hoy”.

Además, Halcyon Person, guionista principal, comenta sobre la presencia de celebridades en el show: “Me encanta cuando podemos traer celebridades porque aportan su propio sabor, su propio punto de vista y experiencia. Y gran parte de ese episodio de carreras de Elmo se intensificó con la presencia de Bubba”.

Esta nueva versión de 'Sesame street' trae a tus personajes favoritos, secciones clásicas —¡y nuevas formas de jugar!

'Sesame street' llega a Netflix el 10 de noviembre. pic.twitter.com/PfkjRHokr9 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 3, 2025

La próxima temporada, que marca una nueva etapa, tiene agendado su estreno para el próximo lunes 10 de noviembre, elevando las expectativas por su regreso y marcando también un hito para Netflix.

Este nuevo formato incluye segmentos renovados como “Cookie’s Foodie Truck” y “Abby’s Magic Beasties”, además de un nuevo espacio llamado “Tales from 123”, que ofrece a los espectadores un vistazo al edificio de apartamentos donde viven los personajes principales, con humor físico y situaciones cómicas.

Esta temporada de Plaza Sésamo mantiene su tradición de combinar educación, humor y diversidad, adaptándose a las nuevas formas en que los niños consumen contenido audiovisual, mientras refuerza valores esenciales mediante entretenimiento de calidad que sigue conectando con generaciones actuales y futuras.