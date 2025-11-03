Tragedia familiar en el Biobío: en agosto padre murió atropellado y ahora hijo de 11 años falleció ahogado en río de Tomé

Consternación ha provocado en Tomé la muerte de Isaac Toussaint, un niño de 11 años que perdió la vida tras ahogarse en un río del sector Los Quillayes, en la región del Biobío.

Pese al rápido actuar del Grupo Especializado en Rescate Subacuático (GERSA) de Bomberos, el menor no logró ser reanimado. La tragedia golpea nuevamente a su familia, ya que su padre, Sylvain Toussaint, había fallecido en junio pasado tras ser atropellado por un bus en Concepción cuando intentaba reparar su vehículo en la Ruta 150.

escuela de cerro Estanqu Ampliar

El pequeño Isaac, de nacionalidad haitiana, cursaba sexto básico en la Escuela Cerro Estanque y era parte del club de fútbol Agustín Dagnino, desde donde expresaron su “profunda tristeza y condolencias a su madre y hermanos”.

Desde la comunidad educativa emitieron un sentido comunicado, expresando que “este doloroso acontecimiento afecta profundamente a su familia, a sus compañeros y compañeras de curso, y también a todo el personal de nuestra escuela que compartía día a día con él”.

En el texto, el equipo directivo agregó: “Sabemos que este es un momento de gran dificultad y consternación para todos quienes formamos parte de la comunidad educativa. Reiteramos nuestro acompañamiento solidario, especialmente para su familia, invitando a apoyarlos en oración y recuerdo, entregando fortaleza y consuelo en medio de la adversidad”.

La escuela agradeció además “el apoyo y respeto de todos y todas, hoy y en los difíciles días que vendrán, llamando a unirnos en compasión y servicio, acompañando a quienes más lo necesitan”. Mientras tanto, los restos de Isaac serán velados en la sede vecinal de Cerro Estanque, donde vecinos, compañeros y profesores realizan homenajes simbólicos en su memoria.