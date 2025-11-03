;

“Puedo enviarte...”: revelan cómo una interna ganaba dinero vendiendo fotos desde la cárcel

Tras la denuncia, Gendarmería decomisó 39 teléfonos móviles desde el penitenciario.

Javiera Rivera

Centro Penitenciario Femenino de San Miguel

Centro Penitenciario Femenino de San Miguel / FOTO: JESÚS MARTÍNEZ/AGENCIA UNO

Una investigación destapó una inusual forma de negocio dentro del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde una interna de 23 años vendía contenido erótico a través de internet mientras cumplía condena.

De acuerdo con el reportaje de T13, la joven utilizaba la plataforma Arsmate para ofrecer fotografías y videos íntimos, cobrando hasta $15.000 por imagen.

Para concretar los envíos, arrendaba un teléfono celular dentro del penal, el cual le permitía comunicarse con sus compradores y administrar los pagos mediante cuentas bancarias de terceros.

Puedo enviarte varias fotos y videos por aquí, por 15 mil pesos. Sacándome la ropa, todo bien rico”, escribió en un mensaje difundido por el medio mencionado.

“Aquí todo es plata”

Según explicó la propia interna, el dinero obtenido se destinaba a financiar gastos personales dentro del penal, incluyendo el arriendo del teléfono y la compra de artículos básicos.

Revisa también

ADN

“Aquí todo es plata”, expresó en uno de los registros revelados, evidenciando la existencia de una economía informal entre las reclusas.

Tras conocerse los antecedentes, Gendarmería de Chile allanó la celda de la mujer e incautó 39 teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

En tanto, la institución recordó que el porte de teléfonos en recintos penitenciarios constituye delito, e informó que se inició una investigación para determinar cómo ingresaron los dispositivos al penal.

ADN

T13

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad