“Puedo enviarte...”: revelan cómo una interna ganaba dinero vendiendo fotos desde la cárcel

Una investigación destapó una inusual forma de negocio dentro del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde una interna de 23 años vendía contenido erótico a través de internet mientras cumplía condena.

De acuerdo con el reportaje de T13, la joven utilizaba la plataforma Arsmate para ofrecer fotografías y videos íntimos, cobrando hasta $15.000 por imagen.

Para concretar los envíos, arrendaba un teléfono celular dentro del penal, el cual le permitía comunicarse con sus compradores y administrar los pagos mediante cuentas bancarias de terceros.

“Puedo enviarte varias fotos y videos por aquí, por 15 mil pesos. Sacándome la ropa, todo bien rico”, escribió en un mensaje difundido por el medio mencionado.

“Aquí todo es plata”

Según explicó la propia interna, el dinero obtenido se destinaba a financiar gastos personales dentro del penal, incluyendo el arriendo del teléfono y la compra de artículos básicos.

“Aquí todo es plata”, expresó en uno de los registros revelados, evidenciando la existencia de una economía informal entre las reclusas.

Tras conocerse los antecedentes, Gendarmería de Chile allanó la celda de la mujer e incautó 39 teléfonos celulares y otros objetos prohibidos.

En tanto, la institución recordó que el porte de teléfonos en recintos penitenciarios constituye delito, e informó que se inició una investigación para determinar cómo ingresaron los dispositivos al penal.