SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras temblor que sacudió al norte del país

El sismo se registró cerca de las 13:00 horas.

Juan Castillo

tsunami

tsunami

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile tras el temblor que sacudió al norte del país.

Según datos de Senapred, el sismo tuvo una magnitud de 5,3 en la región de Atacama, donde su epicentro se ubicó a 87 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo.

Al respecto, desde el SHOA indicaron que “las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

El temblor, que tuvo lugar a las 12:52 horas, también se sintió en localidades como Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, Chañaral, Vallenar, entre otros.

