“Gracias por todo”: conocido restaurante en Providencia cierra sus puertas definitivamente

El querido restaurante, ubicado en el corazón de Providencia, anunció su cierre definitivo, generando una ola de reacciones entre sus fieles clientes.

Se trata de Bao Bar. Conocido por su propuesta de baos, cocina fusión y ambiente acogedor, funcionó por última vez este jueves 30 de octubre.

Durante años, Bao Bar se consolidó como uno de los espacios gastronómicos más queridos de la comuna, destacando por sus sabores únicos y su atención cercana.

“Gracias a todos”

A través de sus redes sociales, el restaurante comunicó la noticia con un mensaje que emocionó a muchos de sus seguidores.

“Gracias a todos nuestros fieles clientes que nos han acompañado a través de estos años. Hoy será el último día que tendremos nuestras puertas abiertas”, señalaron.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de agradecimiento, tristeza y nostalgia.

“No! Mi local favorito! Cuantos amigos lleve a ese lugar”, “Por favor digan que se mudan a otro lugar”, fueron algunos de ellos.