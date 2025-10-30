;

“Gracias por todo”: conocido restaurante en Providencia cierra sus puertas definitivamente

El querido local de comida se despidió con un mensaje que emocionó a sus seguidores en redes sociales.

Javiera Rivera

Imagen referencial

Imagen referencial / Cristóbal Escobar /Agencia UNO

El querido restaurante, ubicado en el corazón de Providencia, anunció su cierre definitivo, generando una ola de reacciones entre sus fieles clientes.

Se trata de Bao Bar. Conocido por su propuesta de baos, cocina fusión y ambiente acogedor, funcionó por última vez este jueves 30 de octubre.

Durante años, Bao Bar se consolidó como uno de los espacios gastronómicos más queridos de la comuna, destacando por sus sabores únicos y su atención cercana.

“Gracias a todos”

A través de sus redes sociales, el restaurante comunicó la noticia con un mensaje que emocionó a muchos de sus seguidores.

Revisa también

ADN

Gracias a todos nuestros fieles clientes que nos han acompañado a través de estos años. Hoy será el último día que tendremos nuestras puertas abiertas”, señalaron.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de agradecimiento, tristeza y nostalgia.

“No! Mi local favorito! Cuantos amigos lleve a ese lugar”, “Por favor digan que se mudan a otro lugar”, fueron algunos de ellos.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad