USACH concreta desalojo del campus norte tras fracasar acuerdo con Federación de Estudiantes

La universidad afirmó que decidió intervenir, con apoyo de Carabineros, ante los daños y bloqueos en dependencias internas.

Cristóbal Álvarez

X @amanitam_ | @RectoriaUsach

X @amanitam_ | @RectoriaUsach

Durante este martes, la Universidad de Santiago ejecutó el desalojo del sector norte del campus con apoyo de Carabineros, poniendo fin a la toma que se mantenía desde el 30 de septiembre.

En concreto, la medida fue adoptada —según informó el rector Rodrigo Vidal— luego de que la Federación de Estudiantes desistiera del acuerdo firmado ayer para restablecer el funcionamiento normal de la institución.

Además, el rector detalló mediante un comunicado que la intervención se realizó “de manera pacífica y ordenada”, tras siete reuniones previas en las que se había alcanzado un compromiso con la Feusach para deponer la ocupación durante esta jornada.

Sin embargo, horas más tarde la propia Federación notificó que no contaba con respaldo de la asamblea para concretarlo.

En ese contexto, Vidal advirtió en la misiva que el escenario se volvió insostenible debido a los bloqueos y daños registrados en diversas dependencias, con rotura de puertas y ventanas, además de sustracción de equipamiento.

Esto provoca un tremendo perjuicio a nuestro estudiantado, funcionariado, docentes y cuerpo académico, lo que no es aceptable”, afirmó.

La autoridad universitaria detalló que el campus permanecerá cerrado durante la jornada, y que el retorno a las actividades presenciales será progresivo, priorizando al equipo de Gobierno Central y facultades convocadas por sus respectivas jefaturas. El resto de las labores se realizará en modalidad de teletrabajo.

