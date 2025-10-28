Funcionarios del SAG radicalizan paro nacional: gremios denuncian déficit de más de $4 mil millones y bloquean pasos fronterizos

En las últimas horas, la movilización de funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) alcanzó un nuevo nivel de alerta nacional, tras sumarse la asociación mayoritaria del sector, que agrupa a más de 2.800 trabajadores.

ASFUSAG cumple ya 15 días de paralización en todo el país, y este martes se sumó Afsag, exigiendo soluciones al déficit presupuestario y mejoras en la financiación laboral.

ADN Ampliar

José González, presidente de ASFUSAG, calificó estas movilizaciones como “exitosas” y se reunió este martes en el Congreso de Valparaíso con diversos parlamentarios para abordar las demandas del gremio.

Por su parte, Erika Cáceres, presidenta de AFSAG Arica y vicepresidenta nacional, anunció que este martes comenzó un paro total de los controles fronterizos, afectando pasos estratégicos como Chungará hacia Bolivia y Chacalluta hacia Perú.

“Hoy iniciamos la movilización y mañana continúa; esperamos tener respuesta del ministerio para el jueves”, declaró Cáceres, agregando que la intervención del Ministerio del Interior ya se ha iniciado debido al cierre parcial de pistas. Se espera que la paralización más fuerte se note a partir de las 14:30 horas, con todos los controles fronterizos operando de manera limitada.

ADN Ampliar

El gremio reclama un déficit de 4.389 millones de pesos, que afecta a funcionarios clave, incluyendo los encargados del control de la mosca de la fruta y trabajadores portuarios. En algunos complejos fronterizos, como Chacalluta, una de las pistas permanece bloqueada, y la atención al público se realiza únicamente por una puerta, según informó Karla Cruz, presidenta de ASFUSAG de Arica.

Desde el gobierno, la Delegación Presidencial aún no ha emitido declaraciones oficiales sobre la situación. Consultado, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que la gestión de la movilización corresponde a la cartera de Agricultura, aunque aseguró que se promueve el diálogo para alcanzar soluciones.