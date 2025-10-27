La espera terminó para los seguidores de la saga Culpables. Prime Video ya estrenó Culpa Nuestra, la película que cierra la trilogía literaria de Mercedes Ron, y que está disponible en más de 240 países desde el 16 de octubre.

En conversación con ADN.CL, la autora compartió sus emociones al ver su trilogía completamente adaptada al cine. “Lo llevo con mucha ilusión, siempre con un poquito de miedo… Exponer algo de lo que estás orgullosa siempre da cosita, pero espero que guste porque a mí me encantó”, aseguró.

Sobre el conflicto central de esta última entrega, destacó que el eje de la historia es el perdón: “Tienen que saber perdonarse a sí mismos, al otro, y aceptar que se pueden cometer errores. Si quieres mucho a una persona y de verdad quieres trabajar en tu relación, el amor puede ganar”.

La escritora también reflexionó sobre la representación de relaciones intensas y el aprendizaje a través del primer amor: “No creo que exista una relación cien por cien sana ni perfecta. En el primer amor es donde más errores se cometen, y es donde más se aprende… eso es a dónde nos lleva Culpa Nuestra”, afirmó.

Ron destacó además el vínculo con sus lectores jóvenes, quienes han encontrado en sus historias un espejo de sus propias experiencias: “Lo más bonito es saber que han empezado a leer gracias a mis libros”.

Aprender de los errores

Por su parte, Gabriel Guevara, actor que interpreta a Nick, habló sobre la evolución de su personaje: “Pasamos de un Nick impulsivo, adolescente, a un hombre más centrado y frío. Este reencuentro con Noah tiene una diferencia: uno ha madurado más que el otro, pero ambos tienen que aprender de sus errores”.

Sobre su rol como referente para nuevas generaciones, Guevara reflexionó: “Cada uno elige su referente según lo que quiere para sí mismo y en la etapa de vida en la que esté. Un chico de quince años quizá vea a Nick como ejemplo, pero con el tiempo descubrirá quién quiere ser realmente”.

Culpa Nuestra reúne nuevamente a Nicole Wallace y Gabriel Guevara, junto a un destacado elenco encabezado por Marta Hazas, Iván Sánchez y Fran Morcillo, bajo la dirección de Domingo González.