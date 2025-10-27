;

“Incluso la noche va a estar cálida”: meteorólogo adelanta cuál será el día más caluroso de esta semana en Santiago

Una dorsal en altura impulsará el aire cálido desde el norte, manteniendo el cielo despejado en la zona central.

Javier Méndez

“Incluso la noche va a estar cálida”: meteorólogo adelanta cuál será el día más caluroso de esta semana en Santiago

Según el pronóstico del tiempo, esta semana se mantendrán las altas temperaturas en Santiago y en la Región Metropolitana en general.

Eso sí, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, descartó la posibilidad de que se registre una nueva ola de calor, es decir, cuando existen al menos tres días consecutivos con marcas elevadas.

“El miércoles ya entramos al valor de lo que se considera mínimamente caluroso”, relató. En la jornada, se espera que el termómetro llegue a una máxima de 28°C.

De todas formas, aquel no será el día con los números más altos.

Revisa también:

ADN

El día más caluroso de la semana en la región Metropolitana

Leyton precisó que: “el día que sí se confirma que va a estar caluroso o casi cercano a lo muy caluroso es este jueves 30 de octubre”. La mínima será de 11°C y máxima alcanzará los 31°C.

“Será una jornada donde incluso la noche va a estar cálida”, describió el entendido. Por ejemplo, a las 21:00 horas todavía se estaría marcando 21°C.

La intensidad del sol también se sentirá fuerte entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

Meteored indicó que las marcas estarían influenciadas por la presencia de una dorsal en altura.

“Mientras en el litoral las nubes bajas y la influencia del mar regulan la temperatura, en el valle central el aire más seco y el predominio del sol impulsan el termómetro hacia arriba”, detallaron en uno de sus reportes.

Así estará el tiempo en Santiago, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

ADN

DMC

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad