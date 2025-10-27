“Incluso la noche va a estar cálida”: meteorólogo adelanta cuál será el día más caluroso de esta semana en Santiago

Según el pronóstico del tiempo, esta semana se mantendrán las altas temperaturas en Santiago y en la Región Metropolitana en general.

Eso sí, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, descartó la posibilidad de que se registre una nueva ola de calor, es decir, cuando existen al menos tres días consecutivos con marcas elevadas.

“El miércoles ya entramos al valor de lo que se considera mínimamente caluroso”, relató. En la jornada, se espera que el termómetro llegue a una máxima de 28°C.

De todas formas, aquel no será el día con los números más altos.

El día más caluroso de la semana en la región Metropolitana

Leyton precisó que: “el día que sí se confirma que va a estar caluroso o casi cercano a lo muy caluroso es este jueves 30 de octubre”. La mínima será de 11°C y máxima alcanzará los 31°C.

“Será una jornada donde incluso la noche va a estar cálida”, describió el entendido. Por ejemplo, a las 21:00 horas todavía se estaría marcando 21°C.

La intensidad del sol también se sentirá fuerte entre las regiones de Coquimbo y Ñuble.

Meteored indicó que las marcas estarían influenciadas por la presencia de una dorsal en altura.

“Mientras en el litoral las nubes bajas y la influencia del mar regulan la temperatura, en el valle central el aire más seco y el predominio del sol impulsan el termómetro hacia arriba”, detallaron en uno de sus reportes.

Así estará el tiempo en Santiago, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)