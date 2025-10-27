;

Hombre mata a su amigo y deja cuerpo maniatado en plena calle de San Rafael: cuerpo tenía múltiples lesiones de arma blanca

El ataque se produjo durante la madrugada mientras compartían. La víctima fue encontrada con cortes, golpes y amarrada de manos.

Un hombre de 65 años fue asesinado a puñaladas y golpes por su amigo en San Rafael, provincia de Talca, región del Maule. Según la policía, ambos compartían en la casa del imputado durante la madrugada del domingo cuando se produjo la agresión.

El jefe de la Brigada de Homicidios de Talca, subprefecto Rodrigo Burgos, explicó que “ambos habrían estado compartiendo para posteriormente producirse una agresión por parte del imputado que en definitiva provocó diversas heridas cortopunzantes en la víctima”.

Tras el ataque, el cuerpo fue dejado en plena vía pública, maniatado y con múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

“Múltiples lesiones cortopunzantes”

El fiscal Rodrigo Pizarro, de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC), detalló que “se le encontraron múltiples lesiones cortopunzantes, tanto en el tórax como también en la espalda, así como también golpes en el rostro y la cabeza”.

“Además, estaba amarrada de manos, por lo cual se comenzaron a realizar las diligencias para poder determinar qué es lo que había ocurrido y quiénes serían los autores de este hecho”, señaló Pizarro.

El acusado fue formalizado por homicidio calificado. El tribunal decretó su prisión preventiva y fijó un plazo de investigación de 120 días.

