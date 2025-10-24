“Vamos a ir por usted”: Kast exige al presidente Boric revelar todos los correos con ProCultura

13 de diciembre del 2021/SANTIAGO Gabriel Boric, candidato Presidencial, y Jose Antonio Kast, candidato Presidencial, durante el último debate anatel, que se realizó en dependencias de Televisión Nacional de Chile, a días de elecciones presidenciales 2021. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Durante este viernes, José Antonio Kast emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric a transparentar correos electrónicos vinculados a fundaciones, tras un reportaje de T13 que expuso supuestos contactos entre su equipo de campaña y Alberto Larraín para usar un mural en la franja electoral.

Según Kast, el reportaje deja en evidencia que existieron gestiones entre Alberto Larraín y el entorno del entonces candidato. A partir de ese antecedente, emplazó a Boric a aclarar si hubo uso de recursos públicos o vínculos con fundaciones involucradas en casos actualmente bajo investigación.

“Usted o alguien de su entorno se confabuló con una de esas fundaciones para promocionar en su franja electoral un mural. Ahí están escondidos los correos de las fundaciones, escondieron a Monsalve. Es una vergüenza”, dijo.

“Vamos a ir por usted”

El líder del Partido Republicano insistió en que La Moneda debe entregar toda la información sobre financiamiento, conflictos de interés y roles de las fundaciones involucradas.

“Presidente, si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer y vamos a ir por usted . No es amenaza, es transparencia”.

Al cierre, Kast advirtió que el 11 de marzo —fecha en que, afirmó, comenzará “una nueva etapa de transparencia”— se conocerán todos los antecedentes que hoy no han sido revelados. “Todo sale a la luz, Gabriel, así que prepárate”, remató.