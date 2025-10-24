;

“Vamos a ir por usted”: Kast exige al presidente Boric revelar todos los correos con ProCultura

El abanderado acusó que el Gobierno oculta correos con fundaciones y advirtió al Presidente que “todo saldrá a la luz”

Cristóbal Álvarez

13 de diciembre del 2021/SANTIAGOGabriel Boric, candidato Presidencial, y Jose Antonio Kast, candidato Presidencial, durante el último debate anatel, que se realizó en dependencias de Televisión Nacional de Chile, a días de elecciones presidenciales 2021. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Durante este viernes, José Antonio Kast emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric a transparentar correos electrónicos vinculados a fundaciones, tras un reportaje de T13 que expuso supuestos contactos entre su equipo de campaña y Alberto Larraín para usar un mural en la franja electoral.

Según Kast, el reportaje deja en evidencia que existieron gestiones entre Alberto Larraín y el entorno del entonces candidato. A partir de ese antecedente, emplazó a Boric a aclarar si hubo uso de recursos públicos o vínculos con fundaciones involucradas en casos actualmente bajo investigación.

“Usted o alguien de su entorno se confabuló con una de esas fundaciones para promocionar en su franja electoral un mural. Ahí están escondidos los correos de las fundaciones, escondieron a Monsalve. Es una vergüenza”, dijo.

“Vamos a ir por usted”

El líder del Partido Republicano insistió en que La Moneda debe entregar toda la información sobre financiamiento, conflictos de interés y roles de las fundaciones involucradas.

“Presidente, si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer y vamos a ir por usted. No es amenaza, es transparencia”.

Al cierre, Kast advirtió que el 11 de marzo —fecha en que, afirmó, comenzará “una nueva etapa de transparencia”— se conocerán todos los antecedentes que hoy no han sido revelados. “Todo sale a la luz, Gabriel, así que prepárate”, remató.

