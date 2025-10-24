;

ADN Hoy. ¿Debe Chile regularizar migrantes para la temporada agrícola? Así fue el debate de los candidatos al Senado por el Maule

“Sí, se necesita migración para la temporada, pero jamás puede ser irregular”, dijeron en ADN Hoy.

Cristóbal Álvarez

Durante este viernes, en ADN Hoy, los candidatos al Senado por la Región del Maule —Jaime Naranjo (IND - FRVS), Andrea Valladares (RN) e Ignacio Urrutia (Partido Republicano)— debatieron sobre el déficit de mano de obra agrícola y el rol de la migración temporal para sostener las cosechas en la zona.

En concreto, el foco estuvo en si deben facilitarse o no los permisos para extranjeros que ya están trabajando, mayoritariamente de forma irregular, en los campos de la zona.

El diputado Naranjo sostuvo que la realidad productiva del Maule hace inevitable la presencia de migración estacional. “Quienes vivimos acá lo vemos cada fin de semana en las ferias: las cosechas se sostienen con trabajadores peruanos, bolivianos y extranjeros que llegan por temporada”, advirtió.

En ese contexto, pidió flexibilidad dentro del marco legal: “Cuando hay un déficit evidente de mano de obra, el Estado debe permitir ingresos regulados y temporales sin abrir la frontera indiscriminadamente”.

La socióloga Valladares coincidió en que el agro requiere mano de obra extranjera, pero enfatizó que debe evitarse cualquier incentivo a la irregularidad. “Sí se necesita migración para la temporada, pero jamás puede ser irregular, porque eso genera un efecto llamada que vuelve inmanejable el fenómeno”, señaló.

Además, a su juicio, el problema está en la gestión y no en la ley: “Hoy el Servicio de Migraciones no resuelve los permisos a tiempo y eso empuja a agricultores a recurrir a personas que ya ingresaron de forma irregular”.

En el otro extremo, el exdiputado Urrutia descartó completamente la regularización de quienes ya ingresaron por vías ilegales. “Jamás voy a apoyar que se regularice a inmigrantes irregulares, porque sería premiar el ingreso ilegal”, afirmó.

Sin embargo, defendió ampliar el ingreso legal temporal: “Lo que sí corresponde es entregar visas estrictamente por temporada para que vengan a trabajar y vuelvan a sus países, como ocurre con los bolivianos”.

Según cifras de gremios agrícolas, el déficit de trabajadores en temporada alta supera las 350 mil personas en el campo chileno.

