VIDEO. “Me importa un pic...”: la insólita reacción de concejal en medio de discusión en el Concejo Municipal de Antofagasta

El comentario se lanzó cuando vecinos expresaron su rechazo a la apertura de un local con venta de alcohol.

Ruth Cárcamo

“Me importa un pic...”: la insólita reacción de concejal en medio de discusión en el Concejo Municipal de Antofagasta

La sesión del martes pasado del Concejo Municipal de Antofagasta se vio marcada por una tensa discusión, cuando se abordaba la solicitud de una nueva patente de alcoholes en el sector Parque Brasil.

Según lo consignado por El Diario de Antofagasta, el altercado ocurrió luego de que representantes de la Junta de Vecinos “Estadio Regional” acudieran para expresar su rechazo a la apertura de un nuevo local con venta de alcohol.

En la reunión, uno de los vecinos explicó que defendían su derecho a vivir de forma tranquila, argumentando que estos recintos han generado ruidos molestos y desórdenes.

“Me importa un pic...”

Fue en ese momento en que el concejal Dinko Rendić dijo en su micrófono: “Alcalde, me importa un pico esa hueá”. Tras esto, el alcalde y el mismo concejal pidieron orden en la sesión, luego este último ofreció disculpas.

Finalmente, la votación terminó sin la aprobación de la patente por falta de quórum, y se espera que sea votada nuevamente en otra sesión del Concejo Municipal de Antofagasta.

