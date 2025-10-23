Caso José Tamayo: lo que se sabe del joven asesinado tras ser secuestrado en viaje por trabajo al sur
Mientras la investigación continúa, la Fiscalía no descarta nuevas detenciones en los próximos días.
Un crimen que ha conmocionado a la ciudad de Temuco y a todo el país. Esto, luego que José Tamayo, un joven de 20 años oriundo de Quilicura, fuera encontrado sin vida luego de haber sido secuestrado tras viajar al sur.
Según informó la Fiscalía Regional de La Araucanía a CHV, el caso comenzó en la madrugada del miércoles, cuando la madre del joven presentó una denuncia por secuestro extorsivo en una comisaría de Santiago.
La mujer entregó fotografías y mensajes que daban cuenta de la grave situación que vivía su hijo, además de relatar que recibió un llamado en el que le exigían $200 mil para volver a comunicarse con él.
Con esos antecedentes, la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco asumió la investigación y coordinó un operativo junto a la Policía de Investigaciones (PDI) para dar con el paradero del joven.
Gracias a diligencias y cruces de información telefónica, los funcionarios policiales llegaron hasta un domicilio en Temuco, donde se encontraban dos sospechosos y la víctima.
Pese a los esfuerzos del operativo, el joven fue hallado sin vida en el lugar.
Viajó al sur por trabajo
Las autoridades confirmaron la detención de un menor de 17 años y de un adulto, ambos oriundos de Temuco, mientras que la víctima había llegado hace tres meses desde la Región Metropolitana para trabajar como temporero agrícola.
Finalmente, entre las investigaciones se incluye la entrevista a testigos y la búsqueda de una posible tercera persona implicada en el crimen. De momento, el delito se indaga como un secuestro con extorsión y resultado de muerte.
