Todo por Mailén: la iniciativa de una familia que debe reunir $100 millones para costear el complejo tratamiento de su pequeña hija

La pequeña Mailén Opazo Guerra, con apenas dos años, enfrenta una batalla contra un tumor cerebral agresivo y poco frecuente conocido como glioma difuso de línea media (DIPG). Este tipo de tumor es inoperable y, lamentablemente, no existen tratamientos efectivos en Chile.

Sin embargo, hoy ven una oportunidad de esperanza que ha surgido en Barcelona, donde el Hospital Sant Joan de Déu ofrece un tratamiento experimental en fase clínica.

El DIPG es una enfermedad rara que afecta principalmente a niños y tiene un pronóstico muy reservado. Según el Hospital Sant Joan de Déu, el tratamiento estándar consiste en radioterapia focal, que puede reducir temporalmente el tamaño del tumor y aliviar algunos síntomas. No obstante, esta terapia no cura la enfermedad y su eficacia es limitada.

En respuesta a esta situación, la familia de Mailén ha lanzado una campaña solidaria para recaudar los fondos necesarios que permitan cubrir los gastos del tratamiento en España, incluyendo los costos de viaje, estadía y atención médica. El objetivo es reunir aproximadamente $100 millones de pesos chilenos.

Para colaborar, la familia ha habilitado las siguientes cuentas bancarias:

Jahnavi Guerra Salazar

RUT: 18.340.092-4



Cuenta Vista – Mercado Pago: 1084389533



Correo electrónico: todospormailen@gmail.com

Cuenta RUT – Banco Estado

N° 18340092



Correo electrónico: todospormailen@gmail.com

Además, se han organizado eventos solidarios como rifas y presentaciones musicales para fomentar la participación de la comunidad. Recientemente, el evento ‘Cumbias por Mailén’ reunió a destacados artistas como Leo Rey, Garras de Amor y Noche de Brujas, quienes ofrecieron su apoyo incondicional a la causa.

Para más información y actualizaciones sobre la campaña, puedes seguir a Todos por Mailén en sus redes sociales o contactar directamente a los números de WhatsApp proporcionados en cada perfil.

