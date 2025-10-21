;

Todo por Mailén: la iniciativa de una familia que debe reunir $100 millones para costear el complejo tratamiento de su pequeña hija

El procedimiento que asoma como esperanza tiene lugar en Barcelona, España.

ADN Radio

Todo por Mailén: la iniciativa de una familia que debe reunir $100 millones para costear el complejo tratamiento de su pequeña hija

La pequeña Mailén Opazo Guerra, con apenas dos años, enfrenta una batalla contra un tumor cerebral agresivo y poco frecuente conocido como glioma difuso de línea media (DIPG). Este tipo de tumor es inoperable y, lamentablemente, no existen tratamientos efectivos en Chile.

Sin embargo, hoy ven una oportunidad de esperanza que ha surgido en Barcelona, donde el Hospital Sant Joan de Déu ofrece un tratamiento experimental en fase clínica.

El DIPG es una enfermedad rara que afecta principalmente a niños y tiene un pronóstico muy reservado. Según el Hospital Sant Joan de Déu, el tratamiento estándar consiste en radioterapia focal, que puede reducir temporalmente el tamaño del tumor y aliviar algunos síntomas. No obstante, esta terapia no cura la enfermedad y su eficacia es limitada.

Revisa también:

ADN

En respuesta a esta situación, la familia de Mailén ha lanzado una campaña solidaria para recaudar los fondos necesarios que permitan cubrir los gastos del tratamiento en España, incluyendo los costos de viaje, estadía y atención médica. El objetivo es reunir aproximadamente $100 millones de pesos chilenos.

Para colaborar, la familia ha habilitado las siguientes cuentas bancarias:

Además, se han organizado eventos solidarios como rifas y presentaciones musicales para fomentar la participación de la comunidad. Recientemente, el evento ‘Cumbias por Mailén’ reunió a destacados artistas como Leo Rey, Garras de Amor y Noche de Brujas, quienes ofrecieron su apoyo incondicional a la causa.

Para más información y actualizaciones sobre la campaña, puedes seguir a Todos por Mailén en sus redes sociales o contactar directamente a los números de WhatsApp proporcionados en cada perfil.

También puedes ingresar directamente al sitio web.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad