“Cruzó todos los límites”: concejales exigen salida del alcalde de San Bernardo ante Tribunal Electoral

Concejales de oposición de San Bernardo ingresaron este martes un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de la RM para destituir al alcalde Christopher White (PS) por presunto notable abandono de deberes, irregularidades financieras y graves infracciones al principio de probidad. La acción fue presentada por los ediles republicanos Juan Francisco Rivera, Carolina Fuentealba y María Jesús Núñez, además de la concejala UDI Mariela Araya.

El escrito acusa, entre otros puntos, el no pago íntegro y oportuno de cotizaciones previsionales de funcionarios de la Corporación Municipal de Educación y Salud (CORSABER), cuya deuda —según los concejales— supera los $1.900 millones, además de intereses, multas y juicios en curso. También se imputa la suscripción de convenios y contratos colectivos en 2022 sin respaldo presupuestario suficiente, lo que habría generado un déficit por sobre $3.400 millones, situación que —afirman— fue constatada por un informe de la Contraloría.

Los requirentes sostienen que la gestión municipal ha derivado en embargos de bienes por juicios laborales, omisiones en la entrega de información y rendiciones de cuentas, y un uso indebido de recursos de Subvención Escolar Preferencial (SEP), junto con deficiencias de supervisión de fondos educativos.

“La gestión del alcalde White ha cruzado todos los límites de la irresponsabilidad… un abandono total de la función pública”, dijo el concejal Juan Francisco Rivera. En tanto, la concejala Mariela Araya afirmó: “El alcalde White generó millonarias deudas con profesores y asistentes firmando convenios impagables… esta acusación viene a hacer justicia”, publica Emol.

Tras la presentación, el TER deberá admitir a trámite, solicitar informes y ponderar pruebas para determinar si existen abandono de deberes y faltas a la probidad. De acreditarse, las sanciones posibles van desde multas hasta la destitución e inhabilidades. Desde el municipio no se había emitido respuesta pública al cierre de esta nota.