No apoyó a su partido: Servel reveló aporte de Joaquín Lavín a candidato republicano

El exalcalde de Las Condes y exministro Joaquín Lavín Infante protagonizó un gesto político que llamó la atención en el registro del Servicio Electoral (Servel): realizó un aporte de 500 mil pesos a un candidato a diputado que no pertenece a la UDI.

Según los antecedentes publicados por el Servel, Lavín destinó el dinero al general de Carabineros Enrique Bassaletti, quien postula al Congreso por el Partido Republicano en el distrito 8, que incluye la comuna de Maipú.

Recordemos que Bassaletti ya había participado en la política local, cuando compitió como candidato a alcalde de Maipú en las elecciones anteriores, sin lograr imponerse.

Lo particular del aporte es que Lavín decidió apoyar a Bassaletti por sobre los candidatos de su propia colectividad, la Unión Demócrata Independiente (UDI), que busca mantener su presencia parlamentaria en esa zona.

En el mismo distrito 8, la UDI lleva como postulantes al exalcalde de Colina Mario Olavarría, a Beatriz Lagos y al independiente Sebastián Keitel, hijo del actual senador.

Hasta el momento, no existen declaraciones de Lavín que expliquen su decisión ni se ha informado si realizará nuevos aportes a otras candidaturas.

Por otro lado, el gesto ha generado comentarios dentro del oficialismo, considerando la cercanía de Lavín con la comuna de Maipú, donde su hijo, Joaquín Lavín León, y su exnuera, Cathy Barriga, tuvieron cargos públicos y mantienen causas judiciales pendientes.