El tremendo elogio del DT de Flamengo a Erick Pulgar: “Es alguien que entiende lo que pienso como nadie”

Flamengo, con Erick Pulgar de regreso a la titularidad tras su lesión, venció este domingo por 3-2 a Palmeiras en el Maracaná y alcanzó al “Verdao” en la cima de la tabla del Brasileirao. Ahora, ambos comparten el liderato con 61 puntos.

Tras el compromiso jugado en Río de Janeiro, Filipe Luís, técnico del “Fla”, habló en conferencia y llenó de elogios al volante chileno, quien se mantuvo en la cancha hasta el minuto 60 y jugó por primera vez como titular después de casi cuatro meses.

“Pulgar siempre ha sido, como les he dicho, un pilar del equipo, siempre lo ha sido para mí. Es un jugador clave, un líder tanto dentro como fuera del campo”, declaró el DT.

Luego, el estratega brasileño fue más allá y afirmó que Pulgar “es alguien que entiende lo que pienso como nadie. Es una parte de mí dentro del campo, es muy importante”.

Además, el exdefensor de Chelsea y Atlético de Madrid resaltó la contribución de otros jugadores en el mediocampo. “Jorginho también lo es, Saúl tiene una zurda que nos da mucho a la hora de pasar el balón. El entrenador está contento de tener a todos estos jugadores disponibles, incluido Nico (De La Cruz), que está a punto de regresar".

Tras la victoria sobre Palmeiras, el próximo desafío del Flamengo de Erick Pulgar será este miércoles 22 de octubre, cuando reciba a Racing desde las 21:30 horas en el Maracaná por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.