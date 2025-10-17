En el fútbol, la edad de los jugadores cada vez importa menos, ya sea por jóvenes talentos que irrumpen con 16 o 17 años, o por experimentados baluartes que siguen compitiendo en la élite superando los 40.

Uno de esos casos es el de Thiago Silva, quien, a sus 41 años, continúa rindiendo al más alto nivel en Fluminense, donde este jueves dejó un golazo que está dando la vuelta al mundo.

En el encuentro en que el “Flu” se enfrentó a Juventude por la fecha 27 del Brasileirao, todo parecía indicar que el partido terminaría empatado sin goles. Sin embargo, en la última jugada del partido, el exjugador de Chelsea y PSG dio una muestra más de su enorme calidad.

Luego de un centro flotado al área, el defensor se vistió de delantero y conectó una especie de volea-chilena de espaldas al arco, que se clavó como en cámara lenta en uno de los ángulos, desatando la euforia en el Maracaná.

Con el agónico triunfo, Thiago Silva y Fluminense se ubicaron en la séptima posición del Brasileirao con 41 puntos, quedando a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.