;

VIDEO. La edad es solo un número: la impresionante pirueta de Thiago Silva que le dio épico triunfo al Fluminense

El exdefensor del Chelsea y PSG se vistió de delantero para clavar una tremenda chilena.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Wagner Meier

En el fútbol, la edad de los jugadores cada vez importa menos, ya sea por jóvenes talentos que irrumpen con 16 o 17 años, o por experimentados baluartes que siguen compitiendo en la élite superando los 40.

Uno de esos casos es el de Thiago Silva, quien, a sus 41 años, continúa rindiendo al más alto nivel en Fluminense, donde este jueves dejó un golazo que está dando la vuelta al mundo.

En el encuentro en que el “Flu” se enfrentó a Juventude por la fecha 27 del Brasileirao, todo parecía indicar que el partido terminaría empatado sin goles. Sin embargo, en la última jugada del partido, el exjugador de Chelsea y PSG dio una muestra más de su enorme calidad.

Revisa también:

ADN

Luego de un centro flotado al área, el defensor se vistió de delantero y conectó una especie de volea-chilena de espaldas al arco, que se clavó como en cámara lenta en uno de los ángulos, desatando la euforia en el Maracaná.

Con el agónico triunfo, Thiago Silva y Fluminense se ubicaron en la séptima posición del Brasileirao con 41 puntos, quedando a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad