Ex U de Chile sale en defensa del “Fantasma” Figueroa tras ser acusado de “humillar” a su jugador: “Si fuera por códigos…”

El DT de Nicaragua generó revuelo por criticar públicamente a su arquero tras sufrir una goleada ante Costa Rica.

Marco Antonio Figueroa, DT de la selección de Nicaragua, generó revuelo por criticar públicamente a su arquero, Miguel Rodríguez, a quien culpó directamente de la goleada 4-1 que sufrió su equipo ante Costa Rica, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

“El partido lo perdemos por nuestros errores, específicamente del arquero. Él es un joven de 22 años, pero cada día que juega pierde oportunidades en el fútbol profesional. Eso no se lo digo yo, se lo dicen sus compañeros, después de cada uno de los partidos”, señaló el “Fantasma” en conferencia de prensa, luego de la derrota.

A raíz de estas declaraciones, el entrenador chileno se llenó de críticas por parte de la prensa centroamericana. Por ejemplo, el medio AM Prensa, de Costa Rica, señaló: “Técnico de Nicaragua cruzó una línea que ningún líder debe traspasar: humillar a su jugador”.

Ex U de Chile sale en defensa del “Fantasma” Figueroa

Roberto Cereceda, quien fue dirigido por Marco Antonio Figueroa en la U. de Chile y en O’Higgins, salió en defensa del DT en medio de la polémica.

“Este es un mal que tenemos en el fútbol, ¿decir y hablar lo que pasó en el partido está mal? Los jugadores de fútbol también debemos entender que al cometer errores perjudicamos a los técnicos. Los dejamos sin trabajo y nosotros seguimos cobrando nuestro sueldo y con contrato fijo”, escribió el “Eléctrico” en una publicación de AS en redes sociales.

“O cuando el cuerpo técnico está sin trabajo, ¿nosotros los jugadores nos acordamos cómo están ellos? Esto es así y no pasa nada si nos critican y dicen el error que cometimos. Hay que seguir como sea, esto no da para lamentarse y mirar atrás”, agregó el lateral izquierdo.

Por último, Roberto Cereceda comentó: “Si fuera por códigos, deberíamos tenerlos todos los que trabajamos en el fútbol: entrenadores, jugadores, dirigentes, periodistas, etc. ¡Se tenía que decir!”.

Roberto Cereceda y Marco Antonio Figueroa en la U, año 2013. Foto: Agencia Uno

