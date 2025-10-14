Un crudo video registrado en el Barrio Meiggs, comuna de Santiago, muestra la faena de un animal en plena calle, generando indignación entre autoridades y vecinos.

En el registro compartido por Tú Día de Canal 13 el pasado lunes, se observa a una mujer cortando los pedazos de carne con un hacha en la intersección de Gorbea con Unión Latinoamericana, frente a varias personas. La identidad y especie del animal faenado aún no se han confirmado.

Agencia Uno Referencial / Oscar Guerra Ampliar

La periodista Priscilla Vargas, conductora del mencionado espacio televisivo, calificó el hecho como un acto de insalubridad extrema. “Aquí estamos hablando que la gente realmente hace lo que quiere porque no les pasa nada”, señaló, mientras que su colega José María del Pino expresó preocupación por la falta de identificación del animal y por el posible consumo de la carne por vecinos de la zona.

El abogado Claudio Valdivia advirtió que el evento constituye una amenaza directa a la salud pública. “En un par de cuadras venden anticuchos; las personas están comiendo lo que se carnea en la calle”, afirmó.

Tras la difusión del video, Carabineros logró localizar a ambos involucrados, indicó el citado medio. La mujer fue fiscalizada, aunque no hablaba español y la comunicación se realizó mediante una plataforma de traducción. Por su parte, el hombre que aparecía vendiendo alimentos en el sector fue detenido por no portar documentos de identidad.

Las autoridades recalcaron que, al no poder intervenir en el momento exacto de la faena, la acción policial queda limitada, a pesar de que la persona reincida en estas prácticas. El hecho genera preocupación sobre la inspección y control sanitario en áreas de alta concentración de comercio callejero, donde se expenden alimentos al público sin cumplir con normas básicas de higiene.