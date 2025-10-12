Turbazo en Vitacura termina con tres delincuentes detenidos tras intensa persecución

Este domingo, un violento robo bajo la modalidad del turbazo se registró en la comuna de Vitacura, sector oriente de la región Metropolitana.

Según información policial, el hecho ocurrió antes del mediodía, cuando la víctima dio alerta a personal de seguridad municipal sobre el hecho.

Gracias a esta acción, Carabineros tomó conocimiento del ilícito, por lo que acudieron de inmediato a la vivienda afectada.

Los delincuentes, que portaban armas largas, lograron cargar el botín en el auto de la víctima, lo que incluía una caja fuerte que contenía joyas, aparatos electrónicos y ropa de alto valor.

Sin embargo, y tras darse a la fuga, fueron encontrados por personal policial gracias al sistema GPS del vehículo sustraído, iniciando así una persecución que terminó en la comuna de Las Condes.

En medio de su huida, se produjo un choque en la intersección de calles Francisco Bilbao con Américo Vespucio, donde los tres ladrones fueron finalmente detenidos.