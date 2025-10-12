Paulina Urrutia ahondó en su diagnóstico de cáncer: reveló compleja situación con la quimioterapia y una intervención

Paulina Urrutia fue diagnosticada con cáncer de mama en octubre de 2024. Una agresiva enfermedad que la ha mantenido todo este tiempo en tratamiento.

Un diagnóstico que abordó en profundidad con Página 7, medio con el que dialogó y entregó desconocidos detalles de lo que ha experimentado en este proceso.

Una conversación donde lo primero que recalcó es el llamado a hacerse la mamografía, sobre todo en este Octubre Rosa, mes donde se concientiza esta patología.

“Específicamente, para este mes, importante para todas las mujeres: no pasemos por alto pequeños cambios que, a veces, decimos ‘no, no es nada’. La verdad es que lo que hace la diferencia realmente es la detección oportuna”, dijo.

Y añadió que “la gracia en esta detección oportuna, al menos en mi caso, que tuve un cáncer malo, de los malos... villano, verdadero villano de teleserie, tenemos una súper noticia, que es que se acaba de incorporar la inmunoterapia, que es una terapia carísima”.

Paulina Urrutia y su tratamiento

Posterior a esto, la actriz dio cuenta de su tratamiento y los complejos momentos que ha vivido.

“A mí me fue muy mal porque, bueno, triple negativo no tenía terapia en el sistema público. Eso significó, una quimioterapia que no dio resultado, una operación que tuvimos que volver a repetir”, confesó.

Y señaló que ahora se encuentra en un proceso donde “estoy con quimioterapia hasta diciembre, y ahí veremos los resultados”.

“Pero, estoy viva y premiada, así que esa es la gracia, ese es el mensaje: hoy día muchas personas conviven con una enfermedad y hay muchos que tenemos posibilidades de salir adelante porque existe tratamiento y podemos seguir viviendo lo que nos regale la vida", manifestó.

Y cerró expresando que “lo más bonito, es también comprender que hay gente que no se va recuperar, pero que podemos tener un proceso de vida con la enfermedad y vivir cada día mejor, que es lo que pretendemos todos... con salud o con enfermedad".