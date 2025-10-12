;

Paulina Urrutia ahondó en su diagnóstico de cáncer: reveló compleja situación con la quimioterapia y una intervención

La actriz habló sobre la actual situación de salud que enfrenta, entregando detalles desconocidos hasta ahora.

ADN Radio

Paulina Urrutia ahondó en su diagnóstico de cáncer: reveló compleja situación con la quimioterapia y una intervención

Paulina Urrutia fue diagnosticada con cáncer de mama en octubre de 2024. Una agresiva enfermedad que la ha mantenido todo este tiempo en tratamiento.

Un diagnóstico que abordó en profundidad con Página 7, medio con el que dialogó y entregó desconocidos detalles de lo que ha experimentado en este proceso.

Una conversación donde lo primero que recalcó es el llamado a hacerse la mamografía, sobre todo en este Octubre Rosa, mes donde se concientiza esta patología.

“Específicamente, para este mes, importante para todas las mujeres: no pasemos por alto pequeños cambios que, a veces, decimos ‘no, no es nada’. La verdad es que lo que hace la diferencia realmente es la detección oportuna”, dijo.

Y añadió que “la gracia en esta detección oportuna, al menos en mi caso, que tuve un cáncer malo, de los malos... villano, verdadero villano de teleserie, tenemos una súper noticia, que es que se acaba de incorporar la inmunoterapia, que es una terapia carísima”.

Paulina Urrutia y su tratamiento

Posterior a esto, la actriz dio cuenta de su tratamiento y los complejos momentos que ha vivido.

“A mí me fue muy mal porque, bueno, triple negativo no tenía terapia en el sistema público. Eso significó, una quimioterapia que no dio resultado, una operación que tuvimos que volver a repetir”, confesó.

Y señaló que ahora se encuentra en un proceso donde “estoy con quimioterapia hasta diciembre, y ahí veremos los resultados”.

“Pero, estoy viva y premiada, así que esa es la gracia, ese es el mensaje: hoy día muchas personas conviven con una enfermedad y hay muchos que tenemos posibilidades de salir adelante porque existe tratamiento y podemos seguir viviendo lo que nos regale la vida", manifestó.

Y cerró expresando que “lo más bonito, es también comprender que hay gente que no se va recuperar, pero que podemos tener un proceso de vida con la enfermedad y vivir cada día mejor, que es lo que pretendemos todos... con salud o con enfermedad".

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad