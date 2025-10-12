;

VIDEO. Filtran registros del violento asesinato de querido cantante Fede Dorcaz en México: imágenes muestran a los atacantes

La muerte del artista argentino residente en la capital azteca ha conmocionado al mundo del espectáculo.

Soledad Reyes

Filtran registros del violento asesinato de querido cantante Fede Dorcaz en México: imágenes muestran a los atacantes

Es una muerte que ha conmocionado al mundo del espectáculo internacional. El asesinato del cantante Fede Dorcaz impactó por su crudeza.

Es que el argentino residente en México transitaba en su camioneta cuando fue baleado por unos sujetos que le dieron muerte.

Una situación que está siendo investigada, y donde mientras algunos especulan con un asalto, otros señalan que fue un ataque directo.

Las imágenes del asesinato

Junto a esto, con el correr de las horas, varios han difundido registros de cómo ocurrió el deceso.

E incluso de los sujetos, que habrían arrancado del lugar en motocicletas.

