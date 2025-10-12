¡31 Minutos en todos lados! Orquesta del Adulto Mayor de La Granja sacó aplausos con versión de “Mi muñeca me habló”

Santiago

El fenómeno de 31 Minutos volvió a conmover a Chile. Luego de su aplaudido debut en el Tiny Desk Concert de NPR, donde cautivó al público estadounidense y superó el millón de reproducciones en menos de 24 horas, la magia del noticiero más querido del país inspiró una inesperada manifestación artística local.

Desde La Granja, la Orquesta del Adulto Mayor protagonizó un sentido homenaje interpretando la emblemática canción “Mi muñeca me habló”.

El registro, compartido por la Corporación Cultural de la comuna, muestra a los músicos tocando con entusiasmo y ternura, gesto que rápidamente se viralizó y llenó las redes de comentarios de admiración.

“Desde La Granja, nuestros queridos adultos y adultas mayores rinden un homenaje lleno de cariño y talento a 31 Minutos, orgullo nacional que brilló en el Tiny Desk”, escribieron desde la institución. El video fue destacado por su calidez y por reflejar el alcance generacional del programa, que más de dos décadas después de su estreno sigue conectando con públicos de todas las edades.

El tema original, compuesto por Álvaro Díaz e interpretado por el personaje Flor Bovina, nació, según su autor, durante una convalecencia por hepatitis, cuando una muñeca en su habitación inspiró la letra que hoy forma parte del cancionero popular chileno.