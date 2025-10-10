;

FOTO. Niño de 10 años lleva dos días desaparecido en Estación Central tras salir rumbo al colegio: sospechan que un familiar cercano es responsable

Familia de Jeremy Trujillo solicitó ayuda de vecinos y autoridades mientras Carabineros revisa cámaras para dar con su paradero.

Martín Neut

Niño de 10 años lleva dos días desaparecido en Estación Central

Niño de 10 años lleva dos días desaparecido en Estación Central / Foto CHV

Jeremy Trujillo, un niño de 10 años y alumno de quinto básico del Liceo Darío Salas, lleva dos días desaparecido en Estación Central, región Metropolitana.

Según la denuncia presentada por su familia y cómo mencionó a CHV, el menor salió de su hogar en calle Arriero Estay a las 07:36 horas, pero nunca llegó a clases.

Cámaras de seguridad registraron parte de su trayecto hacia la Alameda, donde normalmente tomaba transporte público, pero no hay evidencia de que haya abordado un bus ni de su llegada al establecimiento educacional.

“El conocía la ruta”

La madre del niño relató que ese día salió de su casa a las 6:00 de la mañana y no pudo verlo partir. Fue cerca de las 17:00 horas, al comunicarse con la profesora de Jeremy, que se enteró de que no había asistido a clases.

Entre las hipótesis familiares figura la posible intervención de la abuela materna, quien “conocía la ruta que él seguía cada mañana” y dejó de convivir con la familia tras una discusión semanas atrás.

Carabineros lidera la investigación y revisa todas las cámaras de seguridad del sector para reconstruir el trayecto del menor y determinar su paradero. La familia solicita colaboración de la comunidad ante cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

