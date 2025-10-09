Marcelo Bielsa, DT de Uruguay, habló este jueves en conferencia de prensa, previo a los amistosos que jugará su equipo en Malasia, donde enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán.

Como era de esperar, al técnico rosarino le preguntaron por la multa de 180 mil dólares que deberá pagar la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), esto porque Bielsa no convocó a ningún referente de la selección charrúa para estos amistosos, incumpliendo algo que había acordado la AUF.

“Sé que hay una dificultad reglamentaria, pero no puedo opinar, porque no conozco el caso en profundidad”, respondió el entrenador.

Para la prensa internacional, la persona encargada de traducir las palabras de Bielsa, señaló: “He knows it’s a big problem...” (él sabe que es un gran problema). Sin embargo, fue interrumpido por el DT.

“No, big problem no. Una dificultad reglamentaria”, remarcó el técnico de Uruguay, quien le pidió al traductor que corrigiera sus palabras.

Revisa el momento (desde el minuto 5:06)