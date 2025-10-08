Netflix presentó este miércoles el tráiler oficial y el arte principal de la segunda temporada de Baby Bandito, producción chilena de Fábula que regresa el 22 de octubre con más acción, drama y giros inesperados.

La serie, inspirada libremente en el famoso robo del siglo, promete elevar la tensión con una historia cargada de emociones, amores y traiciones.

Netflix / Diego Araya / Netflix Ampliar

En los nuevos capítulos, Kevin (Nicolás Contreras) y Mística (Carmen Zabala) se reencuentran para ejecutar un intrincado plan con el fin de recuperar lo que les pertenece de manos de Natalia y Amador Robles, interpretados por Amparo Noguera y Mauricio Pesutic.

Pero la venganza no se hará esperar: Ruso (Marcelo Alonso) volverá decidido a ajustar cuentas, desatando una cadena de conflictos que pondrá a prueba la lealtad del grupo.

El tráiler deja ver una puesta en escena más ambiciosa, locaciones internacionales y una banda sonora envolvente, que acompañan esta mezcla de acción y emoción donde el amor, el sacrificio y la familia se entrelazan con el crimen.

Escrita por Diego Muñoz, junto a Luis Alejandro Pérez, Simón Soto y Catalina Calcagni, y dirigida por Julio Jorquera, junto con Alejandro Bazzano y Pepa San Martín, la serie contará con un elenco reforzado por nombres como Antonia Zegers, Diego Muñoz, Simón Pesutic, Florencia Berner y Gonzalo Valenzuela.