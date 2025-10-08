Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 8 de octubre y quién transmite por TV? / Hector Vivas - FIFA

Hoy, miércoles 8 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile, donde se seguirán desarrollando los octavos de final.

La agenda de esta jornada dispone de cuatro partidos en dos jornadas dobles en dos regiones del país.

Estadio Nacional

La programación del Mundial Sub 20 hoy 8 de octubre comenzará las 16:30 horas, donde Argentina se medirá con Nigeria, encuentro que tendrá transmisión de D Sports.

Tras ello, a contar de las 20:00 horas, Japón enfrentará a Francia. El partido estará por TV en las señales de Chilevisión y D Sports.

Estadio Fiscal de Talca

La acción en el Maule comenzará a las 16:30 horas, donde Colombia enfrentará a Sudáfrica, duelo con transmisión de D Sports.

Luego, desde las 20:00 horas, Paraguay chocará con Noruega, encuentro que también estará en la señal de D Sports.