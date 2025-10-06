“Llorando a las 6 de la mañana...”: Mon Laferte conmueve en redes con emotivo mensaje sobre su hijo

La cantante chilena Mon Laferte compartió un tierno y a la vez desgarrador momento con sus seguidores este lunes en la mañana.

A través de su cuenta en X, la artista reveló que se encontraba llorando a las 6 de la mañana mientras buscaba orientación sobre cómo hablar con su hijo pequeño en una situación difícil.

La artista, reconocida por su talento y su capacidad de transmitir emociones profundas, vuelve a poner de manifiesto la faceta más humana y sensible de su vida cotidiana, recordando a sus seguidores que incluso figuras públicas atraviesan momentos de fragilidad y aprendizaje junto a sus hijos.

“Es que le pregunté a ChatGPT cómo decirle a mi hijo de 3 años que nuestro gatito murió”, escribió Mon Laferte, mostrando su vulnerabilidad y su deseo de acompañar a su hijo de la mejor manera posible en un momento delicado.

El mensaje rápidamente generó conmoción entre sus seguidores, quienes respondieron con cariño y empatía, compartiendo palabras de apoyo hacia la cantante y su familia. La publicación alcanzó rápidamente miles de visualizaciones y comentarios, reflejando la cercanía que Mon Laferte mantiene con su público al compartir instantes personales de su vida.