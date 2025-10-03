Teleférico con tarifa integrada: el MOP confirma ingreso del proyecto a la red de transporte público

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) entregó nuevos antecedentes del Teleférico Bicentenario, una de las obras de transporte más relevantes en la RM: conectará Providencia con Huechuraba en 13 minutos, con estaciones intermedias en Las Condes y Vitacura. La obra registra 45% de avance y su puesta en marcha está prevista para el primer trimestre de 2027. Actualmente se trabaja en cuatro frentes: Punto de Quiebre, San Carlos, Parque Metropolitano y Santa Clara.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que el sistema se integrará a Red Movilidad, lo que implica su inclusión en el esquema tarifario del transporte público. Aunque podría existir tarifa diferenciada (como en buses y Metro en hora punta), el objetivo es que el teleférico opere con la misma lógica de integración en pagos y transbordos que el resto de la red, en coordinación con el Ministerio de Transportes, informa The Clinic.

Con una inversión de US$ 80 millones, el trazado tendrá 3,4 km de longitud, 19 torres y 121 cabinas para 10 personas cada una, con una frecuencia de una cabina cada 12 segundos. La capacidad estimada supera los 6.000 pasajeros por hora en ambos sentidos, lo que permitirá reducir en hasta 45 minutos los tiempos actuales entre Providencia y Huechuraba.

Todas las estaciones estarán diseñadas con accesibilidad universal: ascensores, escaleras mecánicas y espacios amplios para asegurar un desplazamiento seguro y cómodo de personas mayores, con movilidad reducida, coches de bebés y usuarios con equipaje o bicicletas.

Además de su función estructural de transporte, el proyecto tendría un alto potencial turístico, especialmente los fines de semana, por su paso sobre áreas verdes y polos de interés urbano. De acuerdo con el MOP, el teleférico beneficiará directamente a más de 600 mil personas, conectando zonas residenciales, comerciales y de oficinas.

Por su carácter aéreo y eléctrico, el Teleférico Bicentenario se perfila como una solución de bajo impacto local, que contribuirá a la descongestión vial y a la reducción de emisiones en corredores hoy críticos. El MOP subrayó que este tipo de infraestructura complementa —no reemplaza— a buses y Metro, ampliando las alternativas de viaje en un eje con alta demanda de conexión transversal.