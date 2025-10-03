;

¿Cuál es el rol transformador de la educación en Chile? Esto dijo el rector de la Universidad Mayor

En conversación con Podium Podcast, el dr. Patricio Manque cuenta cómo está impulsando esta casa de estudios que el conocimiento trascienda las aulas.

La educación es un motor transformador que trasciende fronteras y genera un impacto profundo en las comunidades. En un mundo que enfrenta constantes desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales, la enseñanza y el aprendizaje son pilares fundamentales para el desarrollo y la construcción de un futuro sostenible.

En Conversaciones con la Mayor, el rector científico de U. Mayor, el Dr. Patricio Manque cuenta cómo está impulsando a esta casa de estudios que el conocimiento trascienda las aulas.

Manque es doctor en Microbiología e Inmunología en la Escola Paulista de Medicina, Universidad Federal de Sao Paulo (Brasil). Conversó con Mauricio Bustamante y dijo que “hoy existe un flujo muy grande de información y conocimiento, todo es muy rápido. Lo interesante es la belleza de la simplicidad de las cosas”.

“Lo que buscamos hoy en el proceso de aprendizaje es generar esa conexión con el conocimiento y generar la comprensión del conocimiento como un motor transformador. Eso se ejemplifica muy bien, por ejemplo, cuando vemos cómo se transita desde las ideas fundamentales de la física a la música que todos escuchamos el día de hoy”, agregó.

El episodio completo de “Conversaciones con la Mayor” de Podium Podcast:

