Mujer muere atropellada por un camión en Pudahuel: conductor se dio a la fuga, pero fue detenido

La víctima cruzaba la calzada cuando fue impactada por un camión que viró desde la carretera de servicio hacia calle Los Cactus.

Cristóbal Álvarez

05 DE MARZO 2023/SANTIAGOFOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

05 DE MARZO 2023/SANTIAGO FOTO: LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO / Lukas Solis

Durante la mañana de este viernes, una mujer murió tras ser atropellada por un camión repartidor de bebidas en la caletera Américo Vespucio, a la altura de calle Los Cactus, en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima cruzaba la calzada cuando el vehículo viró desde la carretera de servicio hacia calle Los Cactus, impactándola de manera fatal.

El conductor escapó del lugar sin prestar auxilio, pero fue detenido más tarde en la comuna de Renca. Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros trabaja en el sitio del suceso para esclarecer las circunstancias del hecho.

Producto de los peritajes se mantiene un extenso taco en la vía de servicio de Vespucio Suroriente, con filas de vehículos particulares y transporte público que se extienden por varios metros.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad ni la edad de la mujer, mientras vecinos y trabajadores del sector señalaron no conocerla. El accidente ocurrió en una zona industrial de bodegas, donde no hubo testigos directos del atropello.

