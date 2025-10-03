Muere Edu Manga, exseleccionado brasileño que defendió la camiseta de la UC / Don Balón

Este viernes por la noche, el fútbol brasileño quedó de luto luego que se diera a conocer el fallecimiento de Edu Manga.

A sus 58 años, desde Brasil se indicaron problemas renales como la causa de muerte del exvolante.

"Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestro eterno Edu Manga", escribieron en Palmeiras, club que lo vio surgir futbolísticamente, para dar a conocer la situación.

En Chile, Edu Manga se hizo conocido al ser refuerzo de Universidad Católica en 1998, donde no tuvo un buen pasar.

A nivel general, eso sí, tuvo una destacada trayectoria, considerando que incluso fue seleccionado brasileño, siendo parte del plantel del Scratch que jugó la Copa América de 1987, donde La Roja goleó a su país en Córdoba.

En México, defendiendo la camiseta del América, Edu Manga tuvo más brillo, al punto que incluso fue identificado como partícipe del “gol del milenio”, donde asistió a otro con paso por el fútbol chileno, Toninho, en 1994.