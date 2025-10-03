;

Muere Edu Manga, exseleccionado brasileño que defendió la camiseta de la UC

El volante que estuvo en el fútbol chileno falleció a los 58 años.

Carlos Madariaga

Muere Edu Manga, exseleccionado brasileño que defendió la camiseta de la UC

Muere Edu Manga, exseleccionado brasileño que defendió la camiseta de la UC / Don Balón

Este viernes por la noche, el fútbol brasileño quedó de luto luego que se diera a conocer el fallecimiento de Edu Manga.

A sus 58 años, desde Brasil se indicaron problemas renales como la causa de muerte del exvolante.

Revisa también:

ADN

"Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestro eterno Edu Manga", escribieron en Palmeiras, club que lo vio surgir futbolísticamente, para dar a conocer la situación.

En Chile, Edu Manga se hizo conocido al ser refuerzo de Universidad Católica en 1998, donde no tuvo un buen pasar.

A nivel general, eso sí, tuvo una destacada trayectoria, considerando que incluso fue seleccionado brasileño, siendo parte del plantel del Scratch que jugó la Copa América de 1987, donde La Roja goleó a su país en Córdoba.

En México, defendiendo la camiseta del América, Edu Manga tuvo más brillo, al punto que incluso fue identificado como partícipe del “gol del milenio”, donde asistió a otro con paso por el fútbol chileno, Toninho, en 1994.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad