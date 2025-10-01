Tras ser extraditados de EE. UU.: Gendarmería detalla las medidas de seguridad para detenidos por crimen de Ronald Ojeda

Durante este miércoles, Gendarmería confirmó que los cinco ciudadanos venezolanos vinculados al Tren de Aragua, extraditados desde Estados Unidos, fueron ingresados al Recinto Penitenciario de Alta Seguridad en Santiago, bajo un régimen especial de aislamiento.

Según explicó la directora subrogante de la institución, María Angélica Aguirre, los internos permanecen monitoreados las 24 horas por cámaras de televigilancia y no tienen contacto con el resto de la población penal.

“Ellos son segmentados también para su salida a patio. Esto también tiene un horario máximo de dos horas al día y salen de manera ordenada, de acuerdo a los antecedentes y el perfil de cada uno”, detalló.

Incluso, recordó que las visitas son restringidas en ese lugar. “La visita es por locutorio y tiene un máximo de tres horas a la semana, con un límite de dos adultos, además de los menores que sean familiares directos”, precisó.

Entre los cinco reclusos se encuentra Edgar Javier Benítez Rubio, alias ‘El Fresa’, imputado en Chile por secuestro con homicidio y receptación, vinculado al asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda.