Quiénes son los tres finalistas de “Top Chef VIP”: ganador se llevará un premio de $20 millones y un lujoso auto

La tercera temporada de Top Chef VIP Chile llega a su desenlace este miércoles 1 de octubre en las pantallas de Chilevisión, luego de tres meses de intensa competencia que reunió a cerca de 20 participantes.

Solo tres lograron avanzar a la instancia final y buscarán conquistar al jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast.

En el último episodio previo a la gran final, Carolina Soto, Ricardo Fernández, Yamila Reyna y Mafe Bertero, fueron los aspirantes que disputaron un cupo en la definición. Sin embargo, la jornada trajo sorpresas. El actor obtuvo un beneficio por su desempeño en las pruebas del lunes, que lo convirtió en “todopoderoso”.

Con esa ventaja, decidió que en la primera prueba se enfrentaran Yamila Reyna y Mafe Bertero, mientras que él competiría con Carolina Soto. Tras esa ronda, los primeros clasificados fueron la influencer y el propio Ricardo Fernández.

Posteriormente, la cantante aseguró el tercer lugar, dejando fuera a la humorista y exanimadora de TVN, quien se convirtió en la última eliminada del programa. De esta manera, Mafe Bertero, Ricardo Fernández y Carolina Soto celebraron su paso a la instancia decisiva.

El premio que espera al ganador no es menor: $20 millones en efectivo más un auto Haval modelo Jolion Híbrido, valorizado en un monto similar, lo que eleva la recompensa a una cifra especialmente atractiva para esta edición.