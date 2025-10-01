Metro de Santiago normaliza frecuencia de trenes de Línea 3: así funciona el servicio hoy
Revisa cómo se encuentra operando el servicio de transporte subterráneo hoy.
Durante la mañana de este miércoles, el Metro de Santiago informó el retraso en la frecuencia de trenes de la Línea 3.
A través de sus redes sociales, la empresa detalló que esto se debía a un tren detenido más del tiempo habitual.
“Línea 3 presenta retraso en su frecuencia por tren detenido más del tiempo habitual”, señalaron.
Sin embargo, y luego de varios minutos, Metro anunció la normalización del servicio en L3.
De esta manera, toda la red se encuentra disponible.