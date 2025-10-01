Metro de Santiago normaliza frecuencia de trenes de Línea 3: así funciona el servicio hoy / Diego Martin

Durante la mañana de este miércoles, el Metro de Santiago informó el retraso en la frecuencia de trenes de la Línea 3.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló que esto se debía a un tren detenido más del tiempo habitual.

“Línea 3 presenta retraso en su frecuencia por tren detenido más del tiempo habitual”, señalaron.

"Línea 3 presenta retraso en su frecuencia por tren detenido más del tiempo habitual"



Sin embargo, y luego de varios minutos, Metro anunció la normalización del servicio en L3.

De esta manera, toda la red se encuentra disponible.