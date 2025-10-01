;

Confirman condena contra empresa por reemplazar ilegalmente a trabajadores en huelga

La empresa deberá pagar dos sueldos a cada afectado, además de multas que superan las 100 UTM.

Javiera Rivera

Este miércoles, la Corte Suprema ratificó una condena contra la empresa de reciclaje Verallia Chile S.A., acusada de realizar prácticas desleales durante una negociación colectiva con sus trabajadores.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando la compañía enfrentaba un proceso de huelga. Según la denuncia del Sindicato de Empresa Saint Gobain S.A., la empresa reemplazó a trabajadores que estaban movilizados.

Además, se acreditó que la compañía vulneró la buena fe en la negociación, afectando la confianza entre ambas partes.

Multas y compensaciones

Con el fallo confirmado, Verallia Chile deberá:

  1. Pagar dos sueldos a cada uno de los 160 trabajadores involucrados.
  2. Cancelar multas por más de 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), destinadas al Fondo de Formación Sindical.
  3. Cubrir $3 millones en costas judiciales.

Además, la sentencia ordena a la empresa abstenerse de repetir estas conductas en el futuro, dejando un precedente sobre la importancia de respetar la libertad sindical y la negociación colectiva.

Finalmente, con esta decisión, la Corte Suprema envía una señal clara: las empresas que vulneren el derecho a huelga y las reglas de la negociación colectiva enfrentarán sanciones económicas y judiciales.

