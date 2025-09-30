Hombre es detenido por intentar asfixiar a su hijo hospitalizado en Chiloé

Durante este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre acusado de intentar asfixiar a su hijo de 28 años, quien se encontraba internado en el Hospital de Achao, en Chiloé.

Según informó el comisario Cristián Soto, de la Brigada de Investigación Criminal Castro, el sujeto fue aprehendido por el delito de parricidio frustrado tras ser denunciado por personal del recinto asistencial.

En concreto, el hombre quedó bajo custodia luego de que funcionarios de Carabineros acudieran al lugar y efectuaran el arresto.

La PDI realizó peritajes en el hospital para esclarecer lo ocurrido y continúa con las diligencias investigativas con el fin de determinar las circunstancias del hecho.