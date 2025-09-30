;

VIDEO. Filtran feroz audio de brutal pelea entre Raquel Argandoña y Daniella Campos: “Yo no soy ni mar… ni pu…”

La Raca le dijo de todo a la gemela, sacándole en cara hasta un romance con Hernán Calderón.

Filtran feroz audio de brutal pelea entre Raquel Argandoña y Daniella Campos: “Yo no soy ni mar… ni pu…”

Se pelearon en los pasillos de TV+. Raquel Argandoña y Daniella Campos tuvieron un feroz encontrón cuando eran compañeras de casa televisiva.

Una discusión que ahora vuelve a la palestra, porque Sergio Rojas filtró un revelador audio que da cuenta del calibre de los epítetos que la Raca le dedicó a la gemela.

Un registro que sale a la luz y donde se entiende el tenor de la pelea, que habría partido por una supuesta foto de las partes íntimas de Félix Ureta, pololo de la Quintrala.

¿Qué se escucha en el audio?

Así, en el material desclasificado, se escucha cómo Raquel encara a Daniella por andar mostrando la imagen.

“Te lo voy a decir porque yo no soy ni maraca ni puta. Pero tú ayer dijiste que el pi... de Félix Ureta no era el de esa fotografía, y tú sabías que no era porque se lo dijiste a Viñuela. Y yo enfrento las hueás. Porque tú dijiste que yo había fotografiado el pi... de Félix o lo había filmado y se lo había mandado a Hernán Calderón”, parte diciéndole.

Y agregó un revelador dato: “¡Escúchame! Se lo dijiste. Yo no soy ni maraca ni puta(...) Preocúpate de la foto que te sacó a ti Hernán Calderón con tu zo... que se la anda mostrando a todos sus amigos, porque cuando te estabas acostando con él tu costumbre es regalar un sostén".

Finalmente, Argandoña la remató. “Así que tú eres una puta y maraca, y te lo digo en tu cara. Ten mucho cuidado conmigo porque tú no me conoces", cerró.

