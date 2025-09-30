;

La iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre las problemáticas del cambio climático

Según explicó la coordinadora del proyecto, el foco apunta a la “pérdida de biodiversidad y la adaptación de las ciudades al cambio climático”.

José Campillay

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN Andrea Obaid conversó con Paulina Terra sobre el Proyecto Estrategia de Ciudades Verdes.

Se trata de una iniciativa conjunta del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con financiamiento del Fondo Verde del Clima.

La idea es trabajar en el desarrollo sustentable de las ciudades y avanzar en materia medioambiental. Además, la invitada enfatiza en que es “una estrategia para todas las zonas urbanas a lo largo de todo Chile”.

“Busca ser un instrumento de política pública”, buscando de forma estratégica “acciones para el cumplimiento de ciertas problemáticas”.

Según explicó la coordinadora del Proyecto, el foco principal apunta a la “pérdida de biodiversidad, la adaptación de las ciudades al cambio climático y la mejora en la calidad de vida de todas las personas”.

“Tiene que ver con ciudades más biodiversas (...) traer la naturaleza a las ciudades. Y eso puede tener expresiones en distintos colores”, complementó, aludiendo a cada proceso y resultados que se alcanzaría en cada ciudad.

