Contraloría aprueba reglamento clave y el nuevo Ministerio de Seguridad entra en régimen

Con la toma de razón del DS N°55, el Ministerio de Seguridad queda plenamente operativo, bajo la conducción del ministro Luis Cordero, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

Mario Vergara

10 de septiembre de 2025/SANTIAGO

10 de septiembre de 2025/SANTIAGO / Sebastian Beltran Gaete

Tras casi tres meses de tramitación, la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto Supremo N°55, Reglamento de Seguridad Pública, pieza normativa que habilita el funcionamiento pleno del recién creado Ministerio de Seguridad encabezado por Luis Cordero. El texto —ingresado el 9 de julio y retirado una vez para ajustes— tiene 17 páginas y fija la estructura, principios e integración del Sistema de Seguridad Pública.

El reglamento establece un marco de coordinación interinstitucional que articula a los ministerios de Seguridad y Defensa, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANIC), Carabineros y la PDI, entre otros servicios. También regula los mecanismos de intercambio y tratamiento de información entre organismos, con estándares de interoperabilidad y resguardo.

Uno de los ejes de la norma es la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol), instancia operativa que asesorará al ministro en materias complejas, identificará riesgos, coordinará operaciones policiales de alta complejidad y gestionará el flujo de información entre sus integrantes y entidades públicas o privadas pertinentes.

El Cicpol será liderado por un oficial general y, en esta primera conformación, el cargo recaerá en el general de Carabineros Juan González Albornoz, propuesto por el general director Marcelo Araya. El director del centro integrará, además, el Alto Mando institucional, reforzando el enlace operativo con la policía uniformada.

Con la toma de razón del DS N°55, el Ministerio de Seguridad queda plenamente operativo, bajo la conducción del ministro Luis Cordero, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. La cartera dispone ahora del andamiaje legal y orgánico para coordinar la respuesta del Estado frente a delitos complejos y amenazas a la seguridad pública.

