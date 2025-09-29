Incluido Santiago: Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en dos regiones de Chile / sarayut Thaneerat

Pese al calor y las altas temperaturas registradas en los últimos días, algunos sectores de Santiago registrarán chubascos aislados este lunes.

Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), habrá precipitaciones en zonas como San José de Maipo, donde el peak de intensidad se registrará a contar de las 16:00 horas.

En ese sentido, el organismo también emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en dos regiones de Chile.

Emiten aviso por tormentas eléctricas en dos regiones de Chile

Según la DMC, las regiones Metropolitana y O’Higgins tendrían probables tormentas eléctricas.

Este fenómeno meteorológico se registrará entre la mañana de este lunes, y se extenderá hasta la noche de esta misma jornada.