;

Incluido Santiago: Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en dos regiones de Chile

Revisa el pronóstico del tiempo para hoy en la Región Metropolitana.

Juan Castillo

Incluido Santiago: Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en dos regiones de Chile

Incluido Santiago: Meteorología emite aviso por probables tormentas eléctricas en dos regiones de Chile / sarayut Thaneerat

Pese al calor y las altas temperaturas registradas en los últimos días, algunos sectores de Santiago registrarán chubascos aislados este lunes.

Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), habrá precipitaciones en zonas como San José de Maipo, donde el peak de intensidad se registrará a contar de las 16:00 horas.

En ese sentido, el organismo también emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en dos regiones de Chile.

Revisa también:

ADN

Emiten aviso por tormentas eléctricas en dos regiones de Chile

Según la DMC, las regiones Metropolitana y O’Higgins tendrían probables tormentas eléctricas.

Este fenómeno meteorológico se registrará entre la mañana de este lunes, y se extenderá hasta la noche de esta misma jornada.

ADN

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad