Temblor se percibe en el norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Senpred y el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile entregaron más detalles del movimiento telúrico.

Nelson Quiroz

ADN

ADN

Un sismo sacudió este domingo la zona norte de Chile, según informó la Oficina del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El epicentro se localizó a 45 kilómetros al este de Pisagua, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 8 kilómetros.

El movimiento telúrico ocurrió a las 17:53 horas local (20:53 UTC) y se sintió en distintas localidades cercanas al epicentro, aunque hasta el momento no se han reportado daños ni víctimas.

En concreto, se informó que el temblor tuvo una magnitud preliminar de 5,1. En tanto, las autoridades llaman a la población a mantener la calma y a seguir los protocolos de seguridad ante eventos sísmicos.

El Servicio Sismológico Nacional continúa monitoreando la actividad en la zona y emitirá alertas actualizadas en caso de nuevas réplicas. Se recomienda a los residentes de Pisagua y alrededores revisar sus planes de emergencia y estar atentos a información oficial a través de canales confiables.

