Ya es oficial: Confirman el título y la fecha de estreno para la secuela de “Red Social”

Hace ya casi un año te contamos sobre la posibilidad de que la popular película Red Social (2010) reciba una secuela a más de 15 años de su estreno.

Y si bien se trataba de una idea que siempre estuvo sobre la mesa, tras un largo tiempo de especulaciones e incertidumbre, hoy finalmente podemos hablar de algo confirmado.

Desde Sony Pictures anunciaron que la nueva entrega llegará bajo el título The Social Reckoning, con un estreno agendado para el 9 de octubre de 2026.

La cinta se presenta como una “pieza complementaria” que aborda los eventos ocurridos casi dos décadas después de la creación de Facebook, enfocándose en las revelaciones de la filtración interna conocida como The Facebook Files.

Una de las principales novedades llegará en torno al elenco, ya que Jeremy Strong será el protagonista interpretando a Mark Zuckerberg en reemplazo de Jesse Eisenberg, quien lo hizo en 2010.

Mikey Madison asumirá el rol de Frances Haugen, la ingeniera de Facebook que filtró miles de documentos internos a los medios. Jeremy Allen White interpretará al periodista Jeff Horwitz, quien colaboró con Haugen en la divulgación de la información. El comediante Bill Burr también forma parte del elenco en un papel aún no revelado.

Un caso icónico a la gran pantalla

La trama de The Social Reckoning se centra en cómo Haugen y Horwitz expusieron prácticas internas de Facebook que priorizaban las ganancias sobre la seguridad de los usuarios, especialmente en relación con los adolescentes y la propagación de desinformación.

Las filtraciones revelaron que la empresa estaba al tanto de los efectos negativos de Instagram en la salud mental de los jóvenes, pero no tomó medidas adecuadas para mitigar estos daños.

La secuela promete profundizar en los dilemas éticos y sociales que enfrenta la industria tecnológica en la actualidad.

La producción de The Social Reckoning comenzará en octubre de este 2025, bajo la dirección nuevamente de Aaron Sorkin, quien también se desempeña como productor junto a Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser.