¿Mañana o noche? La ciencia responde y dice cuál es la mejor hora para ducharse

Históricamente, la hora de la ducha ha generado debate en las personas. Mientras algunos prefieren bañarse por la mañana para empezar el día con energía, otros optan por la noche para acostarse limpios.

La ciencia ha estudiado los efectos de cada hábito sobre la higiene, el sueño y la salud. La BBC explicó cuál es la mejor opción.

Quienes defienden la ducha nocturna destacan que ayuda a eliminar sudor, polvo y contaminantes acumulados durante la jornada.

Sin embargo, la microbióloga Primrose Freestone, de la Universidad de Leicester, advierte que “durante la noche seguimos sudando y liberamos unas 50.000 células cutáneas, lo que crea un entorno perfecto para bacterias y ácaros del polvo”.

Lo importante es bañarse

Por eso, asegura, “aunque te hayas duchado antes de dormir, todavía olerás un poco” al despertar.

Además, la profesora Holly Wilkinson, de la Universidad de Hull, señala que mantener la ropa de cama limpia es clave: “Si te duchas y dejas las sábanas sin lavar durante un mes, se acumularán bacterias, suciedad y ácaros del polvo”.

Por su parte, quienes prefieren la ducha matinal valoran la sensación de frescura y la eliminación de microbios acumulados mientras dormimos.

En definitiva, los expertos coinciden en que “si te duchas una vez al día, probablemente no importe a qué hora lo hagas”.