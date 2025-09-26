El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Levantó sospechas tras huir al ver a Carabineros: detienen a sujeto que protagonizaba robos en negocios de Santiago

Esta mañana Carabineros detuvo a un sujeto por su involucramiento en varios robos que cometió en moto, conocido como motochorro , en distintas comunas de la región Metropolitana.

Según la información preliminar, la detención se realizó en Ñuñoa, cuando el hombre –a bordo de una motocicleta junto a otro individuo– escapó al ver a los uniformados, lo que levantó sospechas.

Es así que se dio inicio a una persecución que terminó con su captura, junto con la incautación de una pistola y el casco de su acompañante, quien logró huir del lugar.

Robos a minimarket y locales de barrio

El mayor de Carabineros Esteban Troncoso señaló que se realizaron indagaciones con las cuales se logró “vincular a estos dos antisociales, por las vestimentas y la motocicleta, en otros procedimientos de robo con intimidación”.