Levantó sospechas tras huir al ver a Carabineros: detienen a sujeto que protagonizaba robos en negocios de Santiago

Se trata de un motochorro que cometía los ilicitos en minimarket y locales de barrio en varias comunas.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Esta mañana Carabineros detuvo a un sujeto por su involucramiento en varios robos que cometió en moto, conocido como motochorro, en distintas comunas de la región Metropolitana.

Según la información preliminar, la detención se realizó en Ñuñoa, cuando el hombre –a bordo de una motocicleta junto a otro individuo– escapó al ver a los uniformados, lo que levantó sospechas.

Es así que se dio inicio a una persecución que terminó con su captura, junto con la incautación de una pistola y el casco de su acompañante, quien logró huir del lugar.

Robos a minimarket y locales de barrio

El mayor de Carabineros Esteban Troncoso señaló que se realizaron indagaciones con las cuales se logró “vincular a estos dos antisociales, por las vestimentas y la motocicleta, en otros procedimientos de robo con intimidación”.

Dichos ilícitos, añadió el uniformado, “afectaban a minimarket y locales de barrio” de las comunas de Ñuñoa, La Florida y La Reina.

