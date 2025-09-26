;

Corte de Arica ordena a Junji reincorporar a auxiliar de párvulos destituida por acudir a médico en Tacna

El fallo también cuestionó que el organismo no evaluó los antecedentes aportados por la sancionada.

José Campillay

La Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de protección presentado contra la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y ordenó la reincorporación de una auxiliar de párvulos que había sido destituida por viajar a Tacna, Perú, en busca de atención médica.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada calificó como arbitraria la decisión de la institución, al no considerar los antecedentes médicos y personales de la trabajadora.

La Corte estableció que los viajes correspondían exclusivamente a consultas médicas de un día en la ciudad fronteriza, motivados por dolencias osteológicas y la necesidad de encontrar tratamientos más accesibles.

“Resulta plausible deducir que (…) la hubieran llevado de manera necesaria a buscar soluciones alternativas a las dolencias de las cuales padecía, incluso viajando a la ciudad fronteriza de Tacna”, indica la sentencia.

El fallo también destacó que el propio fiscal instructor del sumario reconoció la realidad regional de Arica y Tacna, donde es común que habitantes crucen la frontera para acceder a servicios médicos de menor costo.

Falta de análisis en la sanción

El tribunal criticó el hecho de que la Junji aplicara la destitución sin evaluar las explicaciones entregadas por la funcionaria.

Según la resolución, el organismo “ni siquiera analizó los antecedentes aportados por la sancionada”, lo que convirtió la medida en una decisión arbitraria.

Con ello, la Corte dejó sin efecto la resolución de destitución y determinó que la trabajadora debe ser reincorporada a sus funciones. Además, se instruyó el pago de todas las remuneraciones no percibidas desde la aplicación de la sanción hasta su retorno.

El fallo no impuso costas a la institución, al considerar que la Junji tuvo motivos plausibles para defender su postura en el proceso.

